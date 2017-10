Erstellt am Freitag, 27. Oktober 2017

„Harsh Is Back“: Videoclip und neues Album von SynthAttack!

AggroTech lebt undsind der beste Beweis dafür: „Harsh Is Back“ heißt ihr drittes Album, das seit heute nicht nur digital, sondern auch in einer limitierten Digipak-Edition erhältlich ist. SynthAttack wären jedoch nicht sie selbst, wenn sie es dabei bewenden ließen. Darum nehmen Martin und seine Mitstreiterin Nicole kein Blatt vor den Mund und legen direkt ein schlagkräftiges Video vor:Nichts weniger als frischen Wind will das Duo durch die verstaubten Gänge der Dark-Electro-Clubs blasen, verrät Martin im Interview mit Sonic Seducer, das in voller Länge in der heute erschienenen brandneuen Novemberausgabe zu lesen ist. Einenhört ihr auf der gratis beiliegenden„Bei vielen Szene-Partys laufen überwiegend fünfzehn Jahre alte Lieder. Und es gibt auch nur wenige gute härtere Bands, die im Electro-Bereich nachkommen", erzählt Martin. Anstatt sich darüber zu ärgern und frustriert abzuziehen, lassen es SynthAttack lieber ordentlich krachen – und die beiden haben schon einen Plan für die Zukunft: „Fürs nächste Album ist geplant, Nicoles Qualitäten als Sängerin mit einzubringen. Darauf darf man schon gespannt sein“, verspricht Martin, denn Stillstand ist bekanntlich Rückschritt, und SynthAttack blicken lieber nach vorn. SynthAttack „Harsh Is Back“Tracklist01. The Purge02. Harsh Is Back [Explicit]03. Life Is a Bitch [Explicit]04. Unleash the Beat (feat. Suppressor) [Vs Suppressor]05. Solitude06. Embrace Your Life07. Blood Dance 2.008. The Beauty of Violence [Explicit]09. Take Control Forever10. Endgame11. Life Is A Bitch (AlienNation RMX) [Explicit]12. Embrace Your Life (X-Rx RMX)13. Harsh Is Back (Chamaeleon RMX) [Explicit]14. Life Is A Bitch (Kryonix RMX) [Explicit]15. The Beauty of Violence (Alien Vampires RMX) [Explicit]16. Embrace Your Life (Device Noize RMX)17. Life Is A Bitch (Sindikhate RMX) [Explicit]