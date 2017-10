Premiere: Sleeping Romance schicken „Lost In My Eyes“ als Albumvorboten

Bombastische goth-metallische Klänge und die gefühlvolle Stimme von Sängerin Federica Lanna sind Markenzeichen der Italiener, die seit 2009 aktiv sind. Nach dem Erstlingswerk „Enlighten“ und einigen Singles bringt das Quintett am 03. November 2017 ein weiteres Album heraus. Dieses trägt den klangvollen Namen „Alba“ und entführt Fans und Hörer auf eine Reise durch das Innenleben der gleichnamigen Protagonistin.„Bei manchen Songs ist der Bezug zu einer Story direkt klar, zum Beispiel bei ‚My Temptation‘ oder ‚Forgiveness‘. Andere arbeiten mehr mit Metaphern. Was immer vorhanden ist, ist der Gegensatz zwischen Dunkelheit und Licht. Das Motto von ‚Enlighten‘ war: ‚Wir sind mitten in den Sturm gegangen und haben es überlebt, sodass die Welt nun nicht länger dunkel ist‘“, so die Frontfrau im Interview, welches in der aktuellen Ausgabe von Sonic Seducer zu lesen ist.Mit „Lost In My Eyes“ veröffentlichen Sleeping Romance heute eine weitere Single. Den Song bezeichnen sie selbst als echten Killer-Track. Überzeugt Euch selbst, hier feiert der Clip seine Premiere:Sonic Seducer präsentiert die Symphonic Metal Nights Tour 2018 mit Serenity, Sleeping Romance und Visions Of Atlantis:09.02.18 AT-Wörgl, Komma10.02.18 Kaiserslautern, Kammgarn12.02.18 Frankfurt/M., Batschkapp18.02.18 Bochum, Matrix19.02.18 Berlin, BiNuu20.02.18 Nürnberg, Der Cult23.02.18 Glauchau, Alte Spinnerei24.02.18 AT-Lenzing, Pfarrsaal

