Nach angeblichen Übergriffen: Marilyn Manson feuert Bassist Twiggy Ramirez!

Gute Freunde kann niemand trennen, so heißt es nicht erst seit Franz Beckenbauers gleichnamigem Gassenhauer aus den Sechzigerjahren. Für langjährige Kollegen wieund Jeordie White aliasgilt dieser hehre Grundsatz anscheinend weniger.Unlängst erklärte der Meister des grotesken Rocks seine Zusammenarbeit mit Ramirez für beendet, nachdem dessen ehemalige Freundin ihren Ex-Lover einige Tage zuvor öffentlich beschuldigt hatte, sie einst missbraucht zu haben.Gegenüber der US-amerikanischen Ausgabe des Magazins RollingStone äußerte sich Ramirez inzwischen wie folgt: „Nicht einvernehmlichen Sex jeglicher Art missbillige ich. Nun werde ich Zeit mit meiner Familie verbringen und mich darauf konzentrieren, meine jahrelange Alkoholabstinenz fortzusetzen. Wenn ich irgendjemandem Schmerz zugefügt haben sollte, entschuldige ich mich und bedauere es aufrichtig.“Ohne sich zu den genannten Vorwürfen oder sonstigen Ursachen zu äußern, verkündete Manson über den Kurznachrichtendienst Twitter, dass Bassist Twiggy Ramirez ab sofort nicht mehr zu seiner Band gehöre und bereits auf der kommenden Tour nicht mehr dabei sein werde. „Ich wünsche ihm alles Gute“, lautet Mansons knapper öffentlicher Abschiedsgruß.Im November wird Marilyn Manson live in Deutschland zu sehen sein, Sonic Seducer präsentiert seine Konzerte:16.11. Hamburg, Sporthalle Hamburg18.11. München, Zenith20.11. AT-Wien, Gasometer23.11. CH-Zürich, Samsung Hall25.11. Berlin, UFO im Velodrom29.11. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle Chefredakteur und Herausgeber Thomas Vogel traf sich mit Marilyn Manson im Berliner Soho House zum persönlichen Gespräch. Alles, was ihr über Mansons neues Album „Heaven Upside Down“ wissen müsst, könnt ihr der umfangreichenderentnehmen, die daraus entstand. Das Magazin mit CD, großem M'Era Luna Special sowie weiteren Extras gibt’s direkt IM SHOP Auch für die aktuelle Novemberausgabe stand der Musiker Rede und Antwort. Ein weiteres ausführliches Interview mitist dort zu lesen. Holt Euch die Ausgabe im Handel oder IM SHOP

