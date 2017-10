Sonic Seducer präsentiert: Großes Konzertfinale 2017 von Eisbrecher mit Special Guest!

Zwei ganz besondere Events stehen Ende des Jahres auf dem Programm. Zunächst gebenam 15. Dezember beim Adventssingen im Spectrum Club in Augsburg ihr Bestes, um nur einen Tag darauf nach Oberhausen zurückzukehren, wo sie bereits Ende September die Turbinenhalle zum Beben brachten. Um auch das letzte Eis zum schmelzen zu bringen, haben sich Alexander Wesselsky und seine Band für das Jahresabschlusskonzert die Support-Dienste vongesichert. Moment... DIE Crossover-Kultband? Genau! Als Special Guests werden sie die Stimmung in der Turbinenhalle anheizen, bevor Eisbrecher ihr letztes musikalisches Feuerwerk des Jahres entfachen.Dabei haben die Münchner Hartrocker allen Grund, das Finale 2017 zu feiern: Die Show in Oberhausen beschließt das bislang erfolgreichste Jahr in der Bandgeschichte. Über 27.500 Besucher bei insgesamt 13 Gigs der just beendeten „Sturmfahrt“-Tour, Platz 1 für das Album „Sturmfahrt“, Doppel-Gold für die beiden letzten Alben und die Premiere eines eigenen Festivals in der Ulmer Ratiopharm-Arena liegen hinter Eisbrecher. Also: Seid dabei!15.12. Augsburg, Spectrum Club16.12. Oberhausen, Turbinenhalle Alles zum Erfolgsalbum „Sturmfahrt“ lest Ihr in der großenin. Holt Euch das Magazin inklusiveund einem eigens für diese Ausgabe produzierten, die dem NDW-Klassiker „Eisbär“ von Grauzone ein frisches Gewand verpasst haben,! >>Ebenfallls erhältlich: Dasder Bandmitglieder alszum Vorzugspreis. Zum auf 249 Stück limitierten Set gehören zudem 5 Ausgaben Sonic Seducer. >>

