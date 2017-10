„Man darf sich das nicht zu unplugged oder leise vorstellen“, sagt Michael Sele, Sänger von, die im November viele akustische Konzerte im deutschsprachigen Raum spielen werden. „Auch bei diesen Konzerten geht es zur Sache, die Intensität ist teilweise fast noch höher, auch wird mitgesungen, mitgetanzt, obwohl die Konzerte teilbestuhlt sind“, erläutert Sele und ruft die Fans seiner Band zu reger Teilnahme auf: „Kommt im November mit uns ins ‚Silent Land‘, lasst euch verführen und verzaubern, wenn wir unsere größten Klassiker und Songs der ,Minor Sun‘-Ära in außergewöhnlichen und teils noch nie gehörten Arrangements präsentieren werden.“Das ausführliche Interview lest Ihr in unserer aktuellen Ausgabe Die Termine:15.11. München, Backstage Halle16.11. Frankfurt/M., Nachtleben17.11. Leipzig, Gothic Meets Klassik18.11. Hamburg, Knust19.11. Bochum, Rockpalast23.11. CH-Lyss, Kufa24.11. CH-Zürich, Moods25.11. LI-Schaan, TAK

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Sonic Seducer präsentiert: The Beauty Of Gemina live mit ganz besonderen Arrangements Sonic Seducer präsentiert: The Beauty Of Gemina live mit ganz besonderen Arrangements „Man darf sich das nicht zu unplugged oder leise vorstellen“, sagt Michael Sele, Sänger von The Beauty Of Gemina, die im November viele akustische Konzerte im...

Am absoluten Nullpunkt: Neues Album entsteht in der Eisfabrik / Tour 2017 Am absoluten Nullpunkt: Neues Album entsteht in der Eisfabrik / auf Tour In der Eisfabrik herrscht Hochbetrieb. „Null Kelvin“ heißt das neue Album von Dr. Schnee, Der Frost und Celsius, welches uns ab 24.11. bibbern lassen soll. Als wäre es Ende...

Neues Album mit Chris Harms, große Tour mit "Rübezahl": Joachim Witt wieder unterwegs Neues Album mit Chris Harms, große Tour mit „Rübezahl“: Joachim Witt wieder unterwegs Joachim Witt braucht Eure Hilfe! Nicht etwa, weil der berüchtigte Schrat des Riesengebirges ihm auf den Fersen ist, sondern weil sein nach selbigem benanntes...

Sonic Seducer präsentiert: Line-Up des E-tropolis Festivals 2018 ist komplett Sonic Seducer präsentiert: Line-Up des E-tropolis Festivals 2018 ist komplett Maschinenklang vom Allerfeinsten bietet die achte Auflage des E-tropolis Festivals, dessen Austragungsort am 17. März 2018 zum wiederholten Mal die Turbinenhalle in...

Doch nicht Schluss: Neues Album von Ministry endlich in Sichtweite Doch nicht Schluss: Neues Album von Ministry endlich in Sichtweite Waren es der Ku Klux Klan, der berühmte Philosoph Immanuel Kant oder gar Assoziationen aus dem Genitalbereich, denen Ministrys kommendes Album „AmeriKKKant“ seinen Namen verdankt? Wie...

„Warm Like Blood“: Neuer Videoclip zur Albumveröffentlichung von Then Comes Silence / Premiere! „Warm Like Blood“: Neuer Videoclip zur Albumveröffentlichung von Then Comes Silence / Premiere! Ab heute ist mit „Blood“ das vierte Album der schwedischen Sensationstruppe Then Comes Silence erhältlich. Dabei stand es anfangs unter gar keinem...

Mesh meets Klassik: Trailer zum kommenden Album "Live At The Neues Gewandhaus Leipzig" Mesh meets Klassik: Trailer zum kommenden Album „Live At The Neues Gewandhaus Leipzig“ Wer es klassisch gotisch mag, befindet sich in exzellenter Gesellschaft: Mesh sind zweifellos Meister des Synthiepop-Fachs, doch sie beherrschen auch...

Videopremiere: „I’m The One“ aus dem kommenden Album von Amberian Dawn Videopremiere: „I’m The One“ aus dem kommenden Album von Amberian Dawn Am 10. November 2017 werden Amberian Dawn ihren neuen Longplayer veröffentlichen. „Darkness Of Eternity“ ist bereits der siebente in der gut zehnjährigen Bandhistorie, auf die die...

Partytipp: 25 Jahre Depeche Mode Party For The Living diesen Samstag in Köln! Partytipp: 25 Jahre Depeche Mode Party For The Living diesen Samstag in Köln! Ihr habt am Wochenende noch nichts vor? Dann besucht am Samstag, den 21. Oktober die Depeche Mode Party For The Living und feiert das 25. Jubiläum der einzigartigen...