Ab heute ist mit „Blood“ das vierte Album der schwedischen Sensationstruppeerhältlich. Dabei stand es anfangs unter gar keinem guten Stern: Frontmann Alex Svensons Vater starb, als gerade die Arbeiten an den neuen Songs begonnen hatten. Doch es gelang ihm, aus diesem Schicksalsschlag kreative Kraft zu ziehen und nicht weniger als das Album des Monats zu schreiben! In unserer kommenden Ausgabe werden wir „Blood“ (Bestellung hier ) und die Band ausgiebig vorstellen.Pünktlich zur VÖ veröffentlichen Then Comes Silence heute den dritten Vorabclip. „Warm Like Blood“ handelt von der Vergänglichkeit des Seins und dem Problem vieler Menschen, dies zu akzeptieren. Das Leben ist kurz, also sollte man sich selbst stets als guten Freund betrachten. Zum Clip erzählt Svenson: „Es war an der Zeit für ein animiertes Video. Für die Umsetzung entdeckten wir die talentierte Sandra Lundvall. Der Clip basiert auf einer bekannten traditionellen Sage, die außerdem als Shortstory im Digipak unseres neuen Albums erzählt wird.“Et violà! Hier seht Ihr die Premiere:

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Sonic Seducer präsentiert: Line-Up des E-tropolis Festivals 2018 ist komplett Sonic Seducer präsentiert: Line-Up des E-tropolis Festivals 2018 ist komplett Maschinenklang vom Allerfeinsten bietet die achte Auflage des E-tropolis Festivals, dessen Austragungsort am 17. März 2018 zum wiederholten Mal die Turbinenhalle in...

Doch nicht Schluss: Neues Album von Ministry endlich in Sichtweite Doch nicht Schluss: Neues Album von Ministry endlich in Sichtweite Waren es der Ku Klux Klan, der berühmte Philosoph Immanuel Kant oder gar Assoziationen aus dem Genitalbereich, denen Ministrys kommendes Album „AmeriKKKant“ seinen Namen verdankt? Wie...

„Warm Like Blood“: Neuer Videoclip zur Albumveröffentlichung von Then Comes Silence / Premiere! „Warm Like Blood“: Neuer Videoclip zur Albumveröffentlichung von Then Comes Silence / Premiere! Ab heute ist mit „Blood“ das vierte Album der schwedischen Sensationstruppe Then Comes Silence erhältlich. Dabei stand es anfangs unter gar keinem...

Mesh meets Klassik: Trailer zum kommenden Album "Live At The Neues Gewandhaus Leipzig" Mesh meets Klassik: Trailer zum kommenden Album „Live At The Neues Gewandhaus Leipzig“ Wer es klassisch gotisch mag, befindet sich in exzellenter Gesellschaft: Mesh sind zweifellos Meister des Synthiepop-Fachs, doch sie beherrschen auch...

Videopremiere: „I’m The One“ aus dem kommenden Album von Amberian Dawn Videopremiere: „I’m The One“ aus dem kommenden Album von Amberian Dawn Am 10. November 2017 werden Amberian Dawn ihren neuen Longplayer veröffentlichen. „Darkness Of Eternity“ ist bereits der siebente in der gut zehnjährigen Bandhistorie, auf die die...

Partytipp: 25 Jahre Depeche Mode Party For The Living diesen Samstag in Köln! Partytipp: 25 Jahre Depeche Mode Party For The Living diesen Samstag in Köln! Ihr habt am Wochenende noch nichts vor? Dann besucht am Samstag, den 21. Oktober die Depeche Mode Party For The Living und feiert das 25. Jubiläum der einzigartigen...

Nachts sind alle Raben schwarz: Illustre Gäste auf dem neuen Album von Krayenzeit / Videoclip online Nachts sind alle Raben schwarz: Illustre Gäste auf dem neuen Album von Krayenzeit / Videoclip online Der Himmel verdunkelt sich, denn die Krähen haben sich erneut erhoben, um „Von Mond und Schatten“ zu berichten. Via SPV melden sich Krayenzeit gut...

Sonic Seducer präsentiert: Moonspell und Cradle Of Filth gemeinsam auf Tour Sonic Seducer präsentiert: Moonspell und Cradle Of Filth gemeinsam auf Tour Im Jahre des Herrn 1755 geschah ein nach menschlichem Ermessen unvorstellbares Unglück. Eine der verheerendsten Naturkatastrophen, die Europa jemals heimsuchten, traf die...

„Nostradamus“: Sänger von In Extremo übernimmt Hauptrolle in großer Revue „Nostradamus“: Sänger von In Extremo übernimmt Hauptrolle in großer Revue Experimenten war Michael Robert Rhein, Mittelalterfreunden besser bekannt als Das letzte Einhorn von In Extremo, noch nie abgeneigt. Wer Rhein bisher in erster Linie für...