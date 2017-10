Videopremiere: „I’m The One“ aus dem kommenden Album von Amberian Dawn

Am 10. November 2017 werdenihren neuen Longplayer veröffentlichen. „Darkness Of Eternity“ ist bereits der siebente in der gut zehnjährigen Bandhistorie, auf die die finnischen Symphonic Metaller zurückblicken können. Mastermind Tuomas Seppäla legt die musikalischen Fundamente aus epischen Keyboard-Sinfonien, rollenden Melodic Death Metal-Gitarren und einem Hauch 80er-Jahre-Pop, auf dem sich die brillante Stimme von Sängerin Capri austoben kann. In lyrischer Hinsicht sind die Finnen wieder ganz in ihrem Element: der Fantasy.Nach „Maybe“ gibt es heute einen zweiten Vorgeschmack, diesmal mit dem Videoclip zum Stück „I’m The One“. Tuomas dazu: „Dieser Song gehört zu den drei letzten, die für das Album entstanden. Er ist wie die anderen deutlich härter als das Material, welches bereits im Herbst 2016 geschrieben wurde. ‚I’m The One’ ist unruhig und geht mächtig nach vorn. Vom generellen Songaufbau ist er typisch für viele klassische Kompositionen. Meine Wurzeln liegen in der Klassik und das merkt man hin und wieder noch.“Doch nun wünschen wir gute Unterhaltung!

