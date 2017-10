Erstellt am Dienstag, 17. Oktober 2017

Partytipp: 25 Jahre Depeche Mode Party For The Living diesen Samstag in Köln!

Ihr habt am Wochenende noch nichts vor? Dann besucht am Samstag, den 21. Oktober dieund feiert das 25. Jubiläum der einzigartigen Partyreihe in der Live Music Hall in Köln. Eine bessere Einstimmung auf die kommende Herbsttour der Band um Dave Gahan, Martin Gore & Co. werdet Ihr nirgends finden.Markiert Euch den Termin in Eurem Kalender, ab 22.00 Uhr geht’s am Samstag los. Neben großartiger Musik und ausgelassener Stimmung erwartet Euch eine Lightshow von LJ Jessie James, eine DVD Show, Special Deko und natürlich DJ Elvis (The Memphis) an den Reglern. Tickets gibt’s auch im Vorverkauf bei www.koelnticket.de