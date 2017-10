Erstellt am Montag, 16. Oktober 2017

Sonic Seducer präsentiert: Moonspell und Cradle Of Filth gemeinsam auf Tour

Im Jahre des Herrn 1755 geschah ein nach menschlichem Ermessen unvorstellbares Unglück. Eine der verheerendsten Naturkatastrophen, die Europa jemals heimsuchten, traf die portugiesische Hauptstadt seinerzeit am 01. November ins Mark und zerstörte sie nahezu vollständig. Ein gewaltiges Erdbeben erschütterte Lissabon, darüber hinaus ertrank die Stadt in einem Tsunami; Zehntausende verloren ihr Leben.Nach dieser Katastrophe benannten Portugals Dark-Metal-Heroen Nummer eins,, ihr kommendes Album, das am 03. November, fast auf den Tag genau 262 Jahre nach jenem unglückseligen Ereignis, erscheinen wird. Produziert von Tue Madsen und mit Unterstützung des portugiesischen Fado-Sängers Paulo Bragança wollen Moonspell das einstige Unheil musikalisch nachzeichnen. Titel des Konzeptwerkes: „1755“. Lest dazu das große Interview in unserer kommenden Ausgabe!Zusammen mitgehen Moonspell Anfang 2018 auf Tournee:27.01.18 Leipzig, Hellraiser28.01.18 Berlin, C-Club29.01.18 Hamburg, Grünspan30.01.18 Bremen, Schlachthof03.02.18 Osnabrück, Hyde Park04.02.18 Köln, Essigfabrik06.02.18 Bochum, Zeche07.02.18 Frankfurt/M., Batschkapp08.02.18 Nürnberg, Hirsch09.02.18 Saarbrücken, Garage10.02.18 CH-Pratteln, Z723.02.18 Stuttgart, LKA Longhorn24.02.18 Mannheim, MS Connexion25.02.18 AT-Dornbirn, Conrad Sohms26.02.18 AT-Wien, Simm City27.02.18 München, Backstage Werk02.03.18 Flensburg, Roxy