„Nostradamus“: Sänger von In Extremo übernimmt Hauptrolle in großer Revue „Nostradamus“: Sänger von In Extremo übernimmt Hauptrolle in großer Revue Experimenten war Michael Robert Rhein, Mittelalterfreunden besser bekannt als Das letzte Einhorn von In Extremo, noch nie abgeneigt. Wer Rhein bisher in erster Linie für...

Zum Tourstart in wenigen Wochen: Fanpakete von Wednesday 13 zu gewinnen / neues Video Zum Tourstart in wenigen Wochen: Fanpakete von Wednesday 13 zu gewinnen / neues Video Anfang November kehrt Wednesday 13 nach einigen Exklusivgigs im Sommer zurück auf unsere Bühnen, um sein aktuelles Album „Condolences“ auf die Fangemeinde...

Ex-Blitzkid Argyle Goolsby mit neuem Videoclip: Premiere von „Ghost Light Waltz“ Ex-Blitzkid Argyle Goolsby mit neuem Videoclip: Premiere von „Ghost Light Waltz“ Als Sänger und Bassist von Blitzkid war er Kopf einer der beliebtesten und stilprägendsten Horrorpunk-Bands des letzten Jahrzehnts. Nach deren Auflösung für fünf...

"Thriller" am Freitag, den 13. mal anders: Scandroid covern Michael Jackson / Videoclip „Thriller“ am Freitag, den 13. mal anders: Scandroid covern Michael Jackson / Videoclip Die Achtziger sind ganz groß in Mode bei Klayton, zumindest, wenn der musikalische Tausendsassa mit seinem Projekt Scandroid agiert. Celldweller ist sicher das...

"Alles auf Null": NordarR mit neuem Album auf Konfrontationskurs „Alles auf Null“: NordarR mit neuem Album auf Konfrontationskurs Knapp sechs Jahre nach „Hass“ zeigen NordarR ab heute ihr wahres Gesicht. Seit Erscheinen des letzten Albums des EBM-Duos wurde die Welt keine bessere, im Gegenteil. André S. und Chris...

"Oblivion": Videoclip & Details zum Album "Canto V" von The Fright „Oblivion“: Videoclip & Details zum Album „Canto V“ von The Fright „Dantes Inferno“ inspirierte die Dark-Rock-Formation The Fright dazu, ihr fünftes Album „Canto V“ aufzunehmen, das am morgigen Freitag, den 13. Oktober erscheinen wird. „Ich höre...

Autumn Moon 2017: Alle Bands, alle Spielzeiten - die finalen Infos zum Festival Autumn Moon 2017: Alle Bands, alle Spielzeiten - die finalen Infos zum Festival Diesen Freitag geht’s los: Beim von Sonic Seducer präsentierten Autumn Moon in Hameln sind am 13. und 14. Oktober nicht nur herausragende Bands und Künstler wie u. a. ...

Wo Gruseln rockt: Sonic Seducer präsentiert die Hell Nights 2017 / Neuer Videoclip von The Other Wo Gruseln rockt: Sonic Seducer präsentiert die Hell Nights 2017 / Neuer Videoclip von The Other Halloween steht vor der Tür. Und wie sich das für liebgewonnene Traditionen geziemt, werden auch 2017 wieder die Horror-Rocker von Haus zu Haus...

Sonic Seducer präsentiert: Exklusive Release-Shows zur VÖ des neuen Albums von Hämatom Sonic Seducer präsentiert: Exklusive Release-Shows zur VÖ des neuen Albums von Hämatom Wütend - göttlich - bestialisch: So in etwa gestaltet sich die Steigerungsform, wenn es um Longplayer von Hämatom geht. Die Welt ist im Umbruch, Hetze...