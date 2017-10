Erstellt am Freitag, 13. Oktober 2017

Ex-Blitzkid Argyle Goolsby mit neuem Videoclip: Premiere von „Ghost Light Waltz“

Als Sänger und Bassist von Blitzkid war er Kopf einer der beliebtesten und stilprägendsten Horrorpunk-Bands des letzten Jahrzehnts. Nach deren Auflösung für fünf Jahren machtesolo weiter, ganz im musikalischen Sinne seiner ehemaligen Band, und kombinierte auf den bisherigen EPs weiterhin Punk-Riffs mit eingängigen Melodien und typisch morbiden Texten. Unterschied: Die Prise Deathrock, die oft zu vernehmen war.Vor zwei Wochen erschien sein Debütalbum „Darken Your Doorstep“, das er im September bereits bei einigen Auftritten in Deutschland und vorstellte und welches ob seiner deutlichen Annäherung an den alten Sound bei Genre-Fans mit Begeisterung aufgenommen wird.Nachdem vor einigen Wochen schon der Clip zum Albumsong „In Votive Light“ hohe Wellen schlug, legt der US-Gruselrocker nun noch einen drauf. In Zusammenarbeit mit dem weltweit bekannten Tattookünstler Paul Acker entstand das Video zum Stück „Ghost Light Waltz“, dessen Premiere Ihr hier und jetzt erlebt: