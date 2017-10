Erstellt am Freitag, 13. Oktober 2017

„Thriller“ am Freitag, den 13. mal anders: Scandroid covern Michael Jackson / Videoclip

Die Achtziger sind ganz groß in Mode bei Klayton, zumindest, wenn der musikalische Tausendsassa mit seinem Projektagiert. Celldweller ist sicher das markanteste und bekannteste seiner Unternehmen, doch Scandroid das mit Abstand eingängigste. Nach dem selbstbetitelten Debüt im vergangenen Jahr erscheint am 27. Oktober der Nachfolger mit dem Titel „Monochrome“. 13 Stücke zwischen Electro-(pop) und Synthwave sind darauf zu hören – gleichzeitig modern und anachronistisch.Ein Song ist eine Coverversion von Michael Jacksons 1982er Gassenhauer „Thriller“. Bereits heute, am Freitag, den 13., darf man sich das Stück zu Gemüte führen: