Erstellt am Donnerstag, 12. Oktober 2017

„Oblivion“: Videoclip & Details zum Album „Canto V“ von The Fright

„Dantes Inferno" inspirierte die Dark-Rock-Formationdazu, ihr fünftes Album „Canto V" aufzunehmen, das am morgigen Freitag, den 13. Oktober erscheinen wird. „Ich höre immer noch gerne Horrorpunk", erzählt Frontmann Lon im Gespräch mit Sonic Seducer – das komplette Interview ist in der aktuellen Ausgabe 10-2017 zu lesen –, doch inzwischen erschöpft sich der Sound der Band nicht mehr alleine in jenem Subgenre. „Ich habe keine Lust, nur für mich Musik zu machen oder ab und zu am Wochenende in einem Jugendhaus zu spielen. Ich habe immer noch die großen Bühnen im Auge", gesteht Lon.Ins Auge fällt auch der neueste Videoclip von The Fright – viel Spaß mit „Oblivion". Dengibts auf der kostenlosen CD-Beilage der Sonic Seducer Ausgabe 10-2017 Produziert wurde das Album „Canto V" von Waldemar Sorychta, der bereits erfolgreich mit Bands wie Tiamat, Moonspell, Sentenced und Lacuna Coil zusammengearbeitet hat. „Dass er unser Album produziert hat, kommt einem Ritterschlag gleich", betont Lon. The Fright „Canto V"Tracklist01. Bonfire Night02. No One03. Wander Alone04. Love Is Gone05. Fade Away06. Oblivion07. Leave08. Drowned In Red09. Century Without A Name10. In Sicherheit