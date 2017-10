Erstellt am Donnerstag, 12. Oktober 2017

Autumn Moon 2017: Alle Bands, alle Spielzeiten - die finalen Infos zum Festival

Diesen Freitag geht’s los: Beim von Sonic Seducer präsentiertenin Hameln sind am 13. und 14. Oktober nicht nur herausragende Bands und Künstler wie u. a.undzu sehen.Das Festival überzeugt darüber hinaus mit einer malerischen Kulisse an der Hamelner Weserpromenade, abwechslungsreichen Locations, kurzen Wegen, familiärer Atmosphäre, Lesungen mit Christian von Aster und weiteren Autoren, Workshops sowie dem beliebten Mystic Halloween Market.Klickt auf die beiden Abbildungen unten und lest, auf welchen Bühnen und zu welchen Uhrzeiten Eure Lieblingsbands auftreten werden.Die Veranstalter bitten alle Festivalbesucher, Ihre Einlassbändchen möglichst frühzeitig abzuholen. Da die Bändchenausgabe nur begrenzte Kapazitäten hat, sollte spätestens am Freitag um 14.00 Uhr am Einlass der Rattenfängerhalle sein, wer die ersten Bands sehen möchte, die um 15.00 und 15.45 Uhr auftreten werden.