Erstellt am Donnerstag, 12. Oktober 2017

Wo Gruseln rockt: Sonic Seducer präsentiert die Hell Nights 2017 / Neuer Videoclip von The Other

Halloween steht vor der Tür. Und wie sich das für liebgewonnene Traditionen geziemt, werden auch 2017 wieder die Horror-Rocker von Haus zu Haus ziehen. Dievon und mit, die in diesem Rahmen erstmals Songs ihres brandneuen Albums „Casket Case“ vorstellen, fällt in diesem Jahr ganz besonders umfangreich aus. Europas Horror-Punks Nummer eins haben natürlich wieder die besten Bands der Szene eingeladen, um gemeinsam Tausende in insgesamt zehn Städten in Angst und Schrecken zu versetzen.Mit dabei:, die female-fronted Psychobilly-Truppe aus Österreich, undaus Italien, die eine treue Fangemeinde vorweisen können. Exklusiv beim Tour-Abschluss in Köln werden zudem die Lokalheldendas Line-Up bereichern. Die Tour, deren Besucher nicht selten in aufwändiger Kostümierung erscheinen, ist absoluter Kult. Nicht verpassen!Die Termine:21.10. Magdeburg, Factory22.10. Flensburg, Roxy24.10. Nürnberg, Cult25.10. Freiburg, Crash26.10. München, Backstage27.10. Leipzig, Conne Island28.10. Hamburg, Logo29.10. Rostock, M.A.U. Club30.10. Frankfurt/M., Das Bett31.10. Köln, Live Music Hall (+ The Crimson Ghosts)Zur Einstimmung empfehlen wir den neuen Clip von den Gastgebern The Other, den sie zum Song „Dead. End. Gone“ poduziert haben: