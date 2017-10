Erstellt am Mittwoch, 11. Oktober 2017

Sonic Seducer präsentiert: Exklusive Release-Shows zur VÖ des neuen Albums von Hämatom

Wütend - göttlich - bestialisch: So in etwa gestaltet sich die Steigerungsform, wenn es um Longplayer vongeht. Die Welt ist im Umbruch, Hetze allerorts. Es wird nach neuen Mauern und Zäunen gerufen. Zeit, den Krakeelern die Zähne zu zeigen: „Die Bestie der Freiheit“ wird erweckt und am 26. Januar 2018 freigelassen. Sie ist zornig und hungrig, verteidigt das, „was es um jeden Preis zu verteidigen gilt – unsere Freiheit, die Freiheit der Gedanken, des Wortes, der Kunst und der Liebe“ - so die Ankündigung.Dieser Freiheit haben sich Hämatom angenommen, sie mit Herzblut genährt und gemeinsam mit Vincent Sorg (Produzent von Die Toten Hosen, In Extremo u.v.m.) formvollendet.Das neue Hämatom-Jahr wird mit sechs exklusiven und wilden Beast-Release-Shows eingeläutet: Vier in allen Himmelsrichtungen Deutschlands, je einer in Österreich und in der Schweiz. Hier werden die Brachial-Rocker Nord (Gesang), Süd (Schlagzeug), West (Bass) und Ost (Gitarre) ihren wütenden neuen Sprössling erstmals live vorstellen. Oder anders ausgedrückt: Ölt die Kehlen, ballt die Fäuste und feiert mit Hämatom die 13 neuen Songs. Und die Freiheit!Die Termine:25.01.18 München, Backstage Werk26.01.18 Köln, Essigfabrik27.01.18 Hamburg, Große Freiheit28.01.18 Berlin, Huxleys01.02.18 AT-Wien, Arena03.02.18 CH-Zürich, DynamoDer Tickvorverkauf hat just begonnen.