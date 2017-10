Erstellt am Freitag, 06. Oktober 2017

BATTLE OF THE BANDS Newcomer-Contest 2017: Jetzt bewerben!

Du spielst in einer Band oder produzierst im Stillen Kämmerlein mit Deinem eigenen Projekt? Es existieren vorzeigbare Songs, doch Dir fehlten bislang der Mut oder die geeignete Plattform für eine angemessene Präsentation? Dann kommt hier die Gelegenheit: Sende uns Deine Bewerbung für das traditionelleWie in jedem Jahr sucht Sonic Seducer die besten Szene-Newcomer ohne Plattenvertrag – ganz gleich, ob stilistisch am ehesten in Gothic, Dark Metal, Electro, Industrial oder Mittelalter zu Hause: Hier bekommt jeder Act die gleiche Chance! Nur wichtig:Für die Bewerbung sendest Du bitte:, damit wie uns ein umfassendes Bild machen können. Die vielversprechendsten Einsendungen werden mit einem Song auf der Beilage in Ausgabe 12/2017 sowie auf www.sonic-seducer.de vertreten sein.Per Post:Sonic SeducerKompetenzzentrumSchöttmannshof 6-846539 DinslakenDigital:per wetransfer anEinsendeschluss ist der 20.10.2017.Den besten Acts winken viele hochwertige Preise!