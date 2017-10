Erstellt am Montag, 02. Oktober 2017

Der Gothminister will alles: Neue Legislatur beginnt mit Album und brandneuem Videoclip!

Düstere Hymnen, „Gothic Electronic Anthems“, fabriziert Bjørn Alexander Brem aliasseit 2003. Mit zahllosen Auftritten auf den größten europäischen Szene-Festivals und Hits am Stück erspielte sich der Norweger eine treue Fangemeinde. Mit der letzten Single „Utopia“ aus dem gleichnamigen Konzeptalbum von 2013 zog der Gothminister sogar ins Finale des norwegischen Eurovision Contests ein.Nun ist es Zeit für Neues! Das am 13. Oktober 2017 erscheinende Album „The Other Side“, sowohl produziert, als auch gemixt und gemastert von Henning Verlage (Eisbrecher u.a.), erfüllt alle Erwartungen bzw. übertrifft diese gar. Metallische Riffs, orchestrale Sounds, präzise Elektronik und eingängige Melodien verwandeln die neuen Songs zu echten Kraftpaketen. Thematisch handelt der Longplayer von spiritistischen Sitzungen und übernatürlichen Erfahrungen.„Ich will alles“ fällt allein wegen seiner deutschen Lyrics etwas aus dem Rahmen und wurde genau deswegen als erster Appetizer ausgewählt. Die Hookline packt sofort zu und auch der Videoclip hinterlässt bleibende Eindrücke: