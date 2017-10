Erstellt am Donnerstag, 28. September 2017

Exklusiv vorab: „Inorganic“ - das Video zur neuen Single von Randolph's Grin

Am Freitag, den 13. Oktober erscheint das neue Album von, das „Intent“ heißen wird. „Die neuen Songs sollten sexy, geheimnisvoll und teilweise sogar auch unheimlich sein“, erzählt Sängerin Heidi Winkler, die zusammen mit Komponist Robert Andrew Bowman für die Musik verantwortlich zeichnet.



Morgen erscheint die erste Singleauskopplung „Inorganic“. Produziert von Chris Harms (Lord Of The Lost) und Benjamin Lawrenz, erzählt der Song von unbekannten Mächten und subtilen Bedrohungen. Den Videoclip seht Ihr exklusiv vorab schon heute bei uns:







Randolph's Grin "Intent"

Tracklist



01. Travel

02. Ruthless

03. The Eagle

04. Inorganic

05. The Teacher

06. Stories

07. Impeccability

08. Silence

09. Somersault

10. Seeing

11. Practice

12. Reassembling



www.randolphs-grin.com