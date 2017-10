Erstellt am Donnerstag, 28. September 2017

„Kill4Me“: Die zweite Single aus Marilyn Mansons kommendem Album „Heaven Upside Down“

„Wir haben quasi unsere Kräfte und Stärken in eine neue Legierung gegossen“, so beschreibt Marilyn Manson im Interview mit Sonic Seducer die Herangehensweise, welche die Arbeit an seinem kommenden Album „Heaven Upside Down prägte. Nach der ersten Singleauskopplung „We Know Where You Fucking Live“ ( wir berichteten ), legte Manson mit „Kill4Me“ einen weiteren Vorabsong nach, mit dem der Superstar seine Fans dazu auffordert, ihm auf brutale Weise ihre Hingabe zu schwören. Lest in der großen Titelstory der aktuellen Sonic Seducer Oktoberausgabe , welche ungewöhnliche Begebenheit der Entstehung dieses Songs zugrunde liegt und was Marilyn Manson sonst noch alles über sein neues Album verrät. Das Magazin (auch als Limited Edition erhältlich) gibts überall im Handel und natürlich direkt„Heaven Upside Down“ erscheint am 06. Oktober.Tracklist:01. Revelation #1202. Tattooed In Reverse03. We Know Where You Fucking Live04. Say1005. Kill4Me06. Saturnalia07. Je$u$ Cri$i$08. Blood Honey09. Heaven Upside Down10. Threats Of RomanceSonic Seducer präsentiert: Marilyn Manson16.11. Hamburg, Sporthalle Hamburg18.11. München, Zenith20.11. AT-Wien, Gasometer23.11. CH-Zürich, Samsung Hall25.11. Berlin, UFO im Velodrom29.11. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle: Die exklusivek von Sonic Seducer - holt Euch eines der begehrten Sammlerstücke!