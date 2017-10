Erstellt am Mittwoch, 27. September 2017

Der nächste Charterfolg: In Extremo feiern „40 wahre Lieder“

Nach einem ereignisreichen Jahr und ihrer erfolgreichen Burgentour im Sommer setzenim Dezember ihre „Quid Pro Quo“-Hallentour fort. Zur Einstimmung veröffentlichten die Mittelalter-Rocker unlängst ihre umfangreiche Best-Of-Zusammenstellung „40 wahre Lieder“ und feiern bereits den nächsten Erfolg: Die Compilation erreichte Platz 7 der deutschen Albumcharts, wozu wir herzlich gratulieren! Lest im zweiteiligen, wie alles anfing und wie die Band so erfolgreich werden konnte. Micha Rhein und Kay Lutter sprechen ausführlich über alle bisher erschienenen In Extremo-Alben. Teil 1 findet Ihr in der, zu der außerdem einegehört. Erhältlich direktDie Sonic Seducer Septemberausgabe mit dem zweiten Teil der kommentierten In Extremo-Diskografie gibt’s ebenfalls IM SHOP Einige wenige Exemplare der weltweit auf 499 Exemplare limitierten, exklusiven+ Sonic Seducer Sonderedition Mittelalter-Musik 5 + DVD + A2 Poster + kostenloses zweites Magazin sind noch lieferbarSonic Seducer präsentiert: In Extremo20.12. Osnabrück, Osnabrückhalle21.12. Rostock, Moya22.12. Hamburg, Mehr! Theater27.12. Frankfurt/M., Batschkapp28.12. Erfurt, Thüringenhalle29.12. Leipzig, Haus Auensee30.12. Köln, Palladium