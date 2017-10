Erstellt am Dienstag, 26. September 2017

Premiere: Encephalon stellen ersten Song aus ihrem kommenden Album vor

Gut zwei Jahre nach zwei formidablen Alben bei Dependent Records kehren die kanadischen Electro-IndustrialistenMitte Oktober mit einem neuen Longplayer via Artoffact zurück. Dass das Trio um Matt Gifford in der Zwischenzeit überaus produktiv gewesen sein muss, ist ganz einfach abzuleiten, umfasst „We Only Love You When You’re Dead“ doch direkt zwei CDs im Digipak und 19 Tracks, darunter auch einige Remixe.Auch wenn in der offiziellen Ankündigung für Album Nummer drei zu lesen ist, dass ein gewisser Meat Loaf stilistisch nicht fern ist, können Fans der bisherigen Klangkreationen Encephalons ganz beruhigt sein: Es ist alles genau so, wie es sein muss. Oder wie die Band es ausdrückt: „It sounds like an amazonian war maiden's vocals leading a mechanical battle rhythm into cacophonous catastrophe.“Den ersten Beweis liefert der Song „Naraka“ samt Clip, welchen Ihr bei Sonic Seducer zuerst seht: