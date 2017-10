Erstellt am Freitag, 22. September 2017

Sonic Seducer präsentiert: Debütkonzert von Exit Eden heute 16:30 Uhr als Livestream im Netz

Die Senkrechtstarter des Goth Metal, deren Debütalbum „Rhapsodies In Black“ jüngst und aus dem Stand Platz 15 der Charts erklimmen konnte (ausführliche Interviews in Sonic Seducer 09/2017 und 10/2017 ), spielen am heutigen 22. September 2017 ihr erstes Konzert ever:. Die All-Girl-Truppe, die mit Coverversionen von Hits aus der Feder von Depeche Mode, Madonna oder Visage für Aufsehen sorgen konnte, ist zu Gast bei den Hamburg Metal Dayz, wo heute und morgen insgesamt 13 Acts spielen werden.Exit Eden wurde die Ehre zuteil, das Festival zu eröffnen. Mehr noch: Ihr Gig wird gefilmt und gestreamt. Seid ab 16:25 Uhr live dabei auf der Facebook-Seite der Band