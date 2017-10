Erstellt am Freitag, 22. September 2017

„Demokratur“: Neuer Videoclip von Umbra Et Imago mit außergewöhnlich offensiver Botschaft

Nach „The Animal’s Blues“ Anfang des Monats gebenheute einen weiteren Vorgeschmack auf ihr am 03. November 2017 erscheinendes neues Album „Die Unsterblichen - das zweite Buch“. Der Song „Demokratur“ unterstreicht: Die Unsterblichen sind thematisch weiter gereift, denn die Kapitel des zweiten Buches stecken voller brandaktueller, teils politischer Botschaften. Es kann gar von ‚Protestsongs’ die Rede sein. Mozart dazu:„Diverse Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, und die sozialen und politischen Entwicklungen in unserem Land und auf unserer Erde haben mich geprägt. Für mich Grund genug, mein Umfeld genau zu analysieren! Ich möchte es mal so formulieren: Schon aus reinen Selbsterhaltungsgründen, sollte man das Weltgeschehen nicht ignorieren! Nicht als Bürger und schon gar nicht als Künstler! Deshalb habe ich den Unsterblichen neue, eindringliche Botschaften mit auf den Weg gegeben.”Die zweite Single „Demokratur“ erscheint am 29. September, den dazugehörigen Videoclip, der die Aussage des Songs im Stummfilm-/UFA-Chic visualisiert und pünktlich im Vorfeld der Bundestageswahl Denkanstöße geben soll, seht Ihr bereits heute, präsentiert von Sonic Seducer:Traditionell wird ein Release bei Umbra Et Imago zünftig gefeiert – mit leckerem Essen, ausführlicher Diskussion und Entertainment der Band. Es ist ein Abend in erlauchtem Kreise. Die Zahl der Gäste ist auf 50 limitiert, um auch eine vernünftige persönliche Begegnung zu gewährleisten! Foto-Sessions sind Pflicht und sonstige Wünsche dürfen an den Künstler gerichtet igebracht werden. Die Pre-Release-Party findet am Samstag, den 14.10. in der Villa Oppidum Licentia, dem Hauptquartier der Band in Karlsruhe statt.2 x verlosen wir Karten für das Event im Wert von je 89,- Euro. Wer uns bis Monatsende September anschreibt und erklärt, warum er/sie die Tickets erhalten sollte, landet im Lostopf.Wer keine Glück hat, bekommt Tickets (und mehr) bei PledgeMusic