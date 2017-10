Erstellt am Dienstag, 19. September 2017

Videopremiere: „Raptor“ von microClocks im Remix von Soman! / Verlosung

Ihr letztes Album „Soon Before Sundown“ räumte Ende 2016 unter anderen in den DAC gehörig ab. Jetzt erscheint mit „Raptor“ eine weitere neue Single von, die dem Erfolgswerk entnommen wurde. Jedoch begnügten sich die Electro-Rocker aus dem Ruhrgebiet nicht einfach mit der Albumversion – sie ließen den Song komplett remixen.Und zwar von Kolja Trelle a.k.a., der seit vielen Jahren schmerzlich in der Clubszene vermisst wird. Bei seinen Mischungen aus Techno, EBM und Noise konnte niemand still stehen bleiben. Dies ist zweifellos und endlich wieder auch hier der Fall. Also: Tanzt!Die Band zur neuen Version des Stücks: „Ein Song wie eine Treibjagd! Er lässt uns in die bedrohlichen und beängstigenden Gedankengänge eines Stalkers blicken. Der Pacemaker Remix von Soman bringt aktuell die Tanzflächen in den deutschen Clubs zum Beben. Härte und Tempo des Songs spiegeln genau dieses ungute, rastlose Gefühl, jene Atemlosigkeit wider – und machen ‚Raptor’ definitiv zu einem der düstersten Stücke der microClocks-Historie!"Noch vor dem offiziellen VÖ-Termin ist 'Raptor' ab sofort in einer exklusiven Club Edition erhältlich. Hier: amazon Unter allen, die das Video teilen (bitte das entsprechende Posting auf der Facebook-Seite von Sonic Seducer verwenden), verlosen wir fünf Fan-Packeges von microClocks! Darin finden sich unter anderem CDs, Autoaufkleber und Autogrammkarten.