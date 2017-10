Sonic Seducer präsentiert: Letzte Instanz mit neuem Album auf Tournee!

BATTLE OF THE BANDS Newcomer-Contest 2017: Jetzt bewerben! Du spielst in einer Band oder produzierst im Stillen Kämmerlein mit Deinem eigenen Projekt? Es existieren vorzeigbare Songs, doch Dir fehlten bislang der Mut oder die geeignete Plattform...

„Kill4Me“: Die zweite Single aus Marilyn Mansons kommendem Album „Heaven Upside Down“ „Wir haben quasi unsere Kräfte und Stärken in eine neue Legierung gegossen“, so beschreibt Marilyn Manson im Interview mit Sonic Seducer die Herangehensweise, welche die...

Der nächste Charterfolg: In Extremo feiern „40 wahre Lieder“ Nach einem ereignisreichen Jahr und ihrer erfolgreichen Burgentour im Sommer setzen In Extremo im Dezember ihre „Quid Pro Quo“-Hallentour fort. Zur Einstimmung veröffentlichten die...

Einreise verweigert: Lord Of The Lost müssen US-Tour canceln! Schöne neue Welt! Diese höchst unerfreuliche Mitteilung erreichte uns soeben von Lord Of The Lost: Schockiert, wütend, traurig und vor allem verständnislos mussten wir dieser Tage...