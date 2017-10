Erstellt am Montag, 18. September 2017

Evanescence: Hört den brandneuen Song „Imperfection“ / Vorbestellung limitierter Produkte / Live 2018

Bevoram 10. November 2017 ihr neues Album „Synthesis“ mit alten und neuen Songs in Orchesterversionen veröffentlichen (Details hier ), ist ab sofort die Single „Imperfection“, ein brandneues Stück, erhältlich. Frontfrau Amy Lee dazu:„Für mich ist ‚Imperfection‘ der wichtigste Song des neuen Albums. Ich hatte lange Zeit Schwierigkeiten, den Text fertig zu stellen, denn er muss schließlich der Arbeit eines ganzen Lebens gerecht werden muss … Es ist die Bitte, um dein Leben zu kämpfen, hier zu bleiben und nicht die Angst siegen zu lassen – ich muss mir das jeden Tag selbst sagen ... Wir sind alle nicht perfekt, und es sind genau diese ‚Unperfektheiten‘, die uns zu dem machen, was wir sind. Und wir sollten sie annehmen, denn in diesen Unterschieden steckt so viel Schönes. Das Leben ist es wert, dass man darum kämpft. Du bist es wert, dass man um dich kämpft.“Hier hört Ihr „Imperfection“ in voller Länge:Lest dazu auch dasin Sonic Seducer 09/2017 – aktuell im Handel oder direkt in unserem Onlineshop erhältlich.Die auf 499 Exemplare limitiertemit exklusiven Features, Interviews, Reviews. Fotos etc. über die gesamte Bandgeschichte hinweg + Stickerbeilage. Sowie die „Bring Me To Life“– ebenfalls limitiert auf 499 Exemplare mit der „Synthesis“-Version des Titelsongs sowie einem exklusiven Instrumental auf der B-Seite als ganz spezielle Beilage von Sonic Seducer 11/2017. Beide Artikel können ab sofort vorbestellt werden!22.03.18 Stuttgart, Porsche Arena23.03.18 Leipzig, Arena26.03.18 Düsseldorf, Mitsubishi-Electric-HalleDer Kartenvorverkauf für Fans und der VIP-Pre-Sale beginnen am 20. September, der allgemeine Vorverkauf startet am 22. September. Fans, die das neue Album im Online-Shop shop.evanescence.de vorbestellen, können am Pre-Sale teilnehmen und sich die besten Plätze für die Konzerte sichern.