Erstellt am Montag, 18. September 2017

Sonic Seducer präsentiert: Motionless In White + Support-Acts live in Deutschland

Im Februar 2018 kommen mitdie Senkrechtstarter der düsteren Metal-Szene in unsere Breiten. Trotz diverser Besetzungswechsel seit Gründung im Jahre 2005 ist sich die Truppe aus Pennsylvania stets treu geblieben und bietet Fans der härteren Gangart eine kraftvolle Mischung aus Metalcore, Goth-, Synth-, Alternative- und Horror-Metal. Fans von Marilyn Manson oder Rob Zombie haben den auch optisch auffälligen Fünfer schon länger auf dem Schirm.Das vierte Album „Graveyard Shift“ erschien im Mai dieses Jahres (siehe Highlight Sonic Seducer Ausgabe 05/2017 ) und erzielte Chartsnotierungen in mehreren Ländern, erstmals auch in Deutschland.Für die Konzerte in drei deutschen Großstädten werden Motionless In White von den beiden Genre-Kollegenundsupportet. Die Termine:02.02. Hamburg, Logo06.02. Berlin, Musik & Frieden07.02. Köln, LuxorDer offizielle Ticketvorverkauf startet am Mittwoch, den 20. September.