Erstellt am Donnerstag, 14. September 2017

Videopremiere: Skarlett Riot veröffentlichen Clip zur neuen Single „Break“

Nach der erfolgreichen EP „Sentience“ legt das UK-Quartettin Kürze, genauer am 27. Oktober via Despotz, mit dem zweiten Album „Regenerate“ nach – düsterer, härter und schneller denn je, doch so hymnisch wie zuletzt. So hat moderner Metal zu klingen!Seit dem 08. September ist mit „Break“ eine Vorabsingle erhältlich. Den dazugehörigen Videoclip gibt es ab sofort auch. Hier feiert der Streifen seine Premiere:Skarlett Riot als Special Guest auf der Santa Cruz-Tour:19.12. Hamburg, Indra20.12. Köln, MTC21.12. Bochum, Rockpalast22.12. Lichtenfels, Paunchy Cats