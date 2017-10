Erstellt am Donnerstag, 14. September 2017

Exklusive Premiere: LEGEND stellen Song vom kommenden Album „Midnight Champion“ vor

gehören zu den Bands, die zweifellos als einzigartig bezeichnet werden können. Das isländische Duo sorgte 2012 mit seinem Debütalbum „Fearless“ für Aufsehen und ist seitdem auf diversen großen Szene-Festivals aufgetreten. Ein Nachfolger im Longplayerformat ist schon lange überfällig und wird entsprechend heiß erwartet. Am 13. Oktober 2017 hat das Warten ein Ende.„Midnight Champion“ lautet der Titel des zweiten Releases von Krummi Bjorgvinsson und Dóri Björnsson. Es soll am düsteren Synth-Wave-Stil von „Fearless“ anknüpfen, jedoch mit jedem Song ganz neue Welten öffnen – von verdrossenem, introvertiertem (Post-)Rock über tanzbare Songs mit Hitpotenzial bis hin zu Metal-orientierten Gitarrentracks. Der neue Longplayer erscheint in diversen Editionen via Artoffact und kann hier vorbestellt werden.Eine erste Kostprobe in Gestalt des epischen Schleichers „Frostbite“ feiert hier und jetzt seine Premiere: LEGEND „Midnight Champion“Tracklist01. Cryptid02. Frostbite03. Time to Suffer04. Adrift05. Captive06. Midnight Champion07. Scars08. Liquid Rust09. Gravestone10. Children of the Elements