Erstellt am Dienstag, 12. September 2017

Marilyn Manson: Alle Details zum kommenden Album „Heaven Upside Down“ / Single hier anhören

Am 06. Oktober 2017 erscheint mit „Heaven Upside Down“ endlich das neue Album von, welches bereits für Jahresbeginn - jedoch mit anderem Titel - angekündigt war. Es ist das zehnte des Meisters, mit zehn Tracks, die in Los Angeles aufgenommen wurden und sich in mehrerer Hinsicht am bahnbrechenden Manson-Frühwerk mit Alben wie „Portrait Of An American Family“ und „Holy Wood“ orientieren. Für die Aufnahmen tat Manson sich erneut mit Produzent und Filmkomponist Tyler Bates zusammen, mit dem er bereits 2015 („The Pale Emperor“) kollaborierte.Themen wie Gewalt, Sex, Politik und Romantik ziehen sich durch „Heaven Upside Down“. Auf „Kill4Me“ fordert der Superstar seine Fans dazu auf, ihm auf brutale Weise ihre Hingabe zu schwören und auf „Say10“ wagt er sich in neue musikalische Gefilde vor. In der neuen Pressemeldung ist ferner zu lesen: „Mansons sensationslüsterne Musik und Kunst lehnen jegliche konservative Werte ab und haben so eine Ikone erschaffen, die Fashion, TV, Film und Musik unterwandert hat und deren Fingerabdrücke in unserer modernen Kultur überall zu finden sind. Nach 20 Jahren seiner Karriere ist Manson noch immer ein Blitzableiter der Kontroverse, während der Prunk und die Ausschweifungen seines Lebens vollkommen unberührt bleiben.“01. Revelation #1202. Tattooed In Reverse03. We Know Where You Fucking Live04. Say1005. Kill4Me06. Saturnalia07. Je$u$ Cri$i$08. Blood Honey09. Heaven Upside Down10. Threats Of RomanceBereits jetzt ist die Single „We Know Where You Fucking Live“ erhältlich. Hier könnt Ihr sie hören:Jetzt vorbestellbar:widmetseinen. Lest ab 22.09. die ausführliche Story mit großem Interview! >> ZUM SHOP Sonic Seducer präsentiert: Marilyn Manson live 2017:16.11. Hamburg, Sporthalle18.11. München, Zenith20.11. A-Wien, Gasometer23.11. CH-Zürich, Samsung Hall25.11. Berlin, Velodrom29.11. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall