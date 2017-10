Erstellt am Freitag, 08. September 2017

„King Of This Land“: Roterfeld meldet sich mit neuer Single zurück / Album „Hamlet At Sunset“ in Vorbereitung

„Wenn man das macht, was alle machen, kann man auch nur da ankommen, wo alle ankommen“, äußerte sich Aaroneinst anlässlich des Erscheinens seines Debütalbums „Blood Diamond Romance“ gegenüber Sonic Seducer.Bereits im Alter von 16 Jahren flog Roterfeld alleine nach Japan, um sich dort in der Kunst des Karate unterweisen zu lassen – mit nicht einmal 2000 Euro in der Tasche. Nach wie vor ist der zielstrebige Österreicher kein Typ, der sich mit halben Sachen zufriedengibt, ganz im Gegenteil: „Hamlet At Sunset“, das neue Roterfeld-Album, steht längst in den Startlöchern und wird im März 2018 erscheinen.Die erste Singleauskopplung, „King Of This Land“, ist ab sofort erhältlich und steht zum Download bereit, die Veröffentlichung eines offiziellen Videos soll im Oktober folgen. Unterhaltsame Eindrücke von den Dreharbeiten bietet der erste Teil des Making-Of-Clips: