Erstellt am Freitag, 08. September 2017

Sonic Seducer präsentiert: Klez.e gehen mit Box And The Twins auf Tour

Nicht nur optisch, auch musikalisch sindso etwas Ähnliches wie die deutschen The Cure. Da erscheint es nur konsequent, dass selbst der Name ihres jüngsten Albums „Desintegration“ gewisse Parallelen zum Schaffen der Band um Robert Smith aufweist.Zusammen mit Box And The Twins sind Klez.e diesen Herbst und Winter in Deutschland und Österreich unterwegs, um nicht zuletzt ihr im November erscheinendes Doppel-Livealbum „November“ zu feiern. Mehrere Konzerte stehen auf dem Programm:25.10. AT-Villach, Kulturhofkeller26.10. AT-Wien, Fluc27.10. AT-Graz, Blendend28.11. Berlin, Lido30.11. Leipzig, UT Connewitz01.12. Dresden, Beatpol05.12. Reutlingen, FranzK06.12. Frankfurt/M., Das Bett07.12. Köln, Gebäude 908.12. Bremen, Lila Eule09.12. Rudolstadt, Saalgärten14.12. Hamburg, Hafenklang15.12. Rostock, Zwischenbau