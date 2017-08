Erstellt am Donnerstag, 24. August 2017

„Unfall“ gebaut: IAMX kündigt das erste von mehreren experimentellen Alben an

Im Leben geht zwar mancher Schuss daneben, doch Chris Corner hält nichts von ungewollten Unfällen und anderen Missgeschicken. Stattdessen nutzt er ganz bewusst seinen Remixer-Alias Unfall, um das erste einer Reihe experimenteller-Alben anzukündigen, das eben jenen Titel trägt und ab 22. September erhältlich sein wird.„Unfall“ erscheint bei Caroline/Universal und umfasst 13 Tracks, mit denen Corner seine Vorliebe für instrumentale, abstrakt-künstlerische Songs ausleben wird. Unterstützung erhält er von Musikern wie Jim Abbiss und Jane Wiedlin, die an der Produktion des Albums beteiligt waren.„Unfall“ kommt auf CD, Vinyl und digital, ein weiteres reguläres IAMX-Album soll im Januar 2018 folgen. IAMX „Unfall“Tracklist01. Little Deaths02. TickTickTick03. Hysteria04. Running Point05. Trust The Machine06. The Noise Cabinet07. Cat's Cradle08. Mirtazapine09. Polar I.10. TeddyLion11. 11.1112. The Disease To Please13. Windschatten