Erstellt am Donnerstag, 24. August 2017

Sonic Seducer präsentiert: E-tropolis Festival 2018 mit u. a. VNV Nation und Project Pitchfork

Eines der deutschlandweit bedeutendsten Events für elektronische Musik ist das jederzeit hochkarätig besetztein der Turbinenhalle Oberhausen. Front 242, Covenant und Agonoize gehörten zu den namhaftesten Acts der diesjährigen Auflage, am 17. März 2018 geht es mit ebenso angesagten Bands in die mittlerweile achte Runde. Die Teilnahme zahlreicher Künstler ist bereits bestätigt, mit dabei sind beispielsweiseund die vermutlich beste Depeche Mode Coverband, die mit einem ihrer mitreißenden Tribute-Sets aufwarten wird.Weitere Bands werden in Kürze bekanntgegeben, eine offizielle Pre-Party soll am 16. März in der benachbarten Turbinenhalle 2 stattfinden.Eintrittskarten für das Festival können ab sofort direkt imbestellt werden.