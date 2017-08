Erstellt am Donnerstag, 24. August 2017

Gewaltiges Ungemach: Moonspell vertonen erschütternde Naturkatatstrophe von „1755“ / Tracklist, Cover & Einzelheiten

Im Jahre des Herrn 1755 geschah ein nach menschlichem Ermessen unvorstellbares Unglück. Eine der verheerendsten Naturkatastrophen, die Europa jemals heimsuchten, traf die portugiesische Hauptstadt seinerzeit am 01. November ins Mark und zerstörte sie nahezu vollständig.Ein gewaltiges Erdbeben erschütterte Lissabon, darüber hinaus ertrank die Stadt in einem fürchterlichen Tsunami; Zehntausende verloren infolgedessen ihr Leben. Nach dieser grauenhaften Katastrophe benannten Portugals Dark-Metal-Heroen Nummer eins,, ihr kommendes Album, das am 03. November, fast auf den Tag genau 262 Jahre nach jenem unglückseligen Ereignis, erscheinen wird. Produziert von Tue Madsen und mit Unterstützung des portugiesischen Fado-Sängers Paulo Bragança wollen Moonspell das einstige Unheil musikalisch nachzeichnen.„Die Geschichte Portugals fasziniert mich, seit ich denken kann. Das Jahr 1755 markiert die Geburt eines neuen Portugals. Es geht um viel mehr als um die größte Naturkatastrophe, die sich jemals auf europäischem Boden ereignete, die Folgen des großen Lissaboner Erdbebens erschöpfen sich nicht in der Zahl der Todesopfer. Aus dieser schweren Tragödie hervorgehend entstand eine gänzlich neue Stadt.Der Weg in eine neue Zeit wurde geebnet, in welcher die Portugiesen sich selbst mehr vertrauten als der Krone oder dem Kreuz, was uns das weltlich orientierte Land und den freien Willen bescherte, von dem wir heute profitieren. ,1755‘ ist nicht einfach nur ein weiteres Album, sondern ein musikalisches und lyrisches historisches Dokument. Eine Hommage, die wir unserem historischen Erbe und den herausragenden Fähigkeiten und der Widerstandskraft der damals lebenden Portugiesen sowie allen Menschen widmen, die unter zerstörerischen Kräften zu leiden haben“, erläutert Frontmann Fernando Ribeiro das dem Album zugrunde liegende Konzept.Moonspell „1755“Tracklist01. Em Nome Do Medo02. 175503. In Tremor Dei (feat. guest vocalist Paulo Bragança)04. Desastre05. Abanão06. Evento07. 1 De Novembro08. Ruínas09. Todos Os Santos10. Lanterna Dos AfogadosFoto: Paulo Mendes