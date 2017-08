Erstellt am Mittwoch, 23. August 2017

„BernsteinmeerengeL“: Details zur zweiten Single zum Album „Zutiefst“ von ASP

Zutiefst werdenvon ihren Fans verehrt, „Zutiefst“ heißt auch das kommende Album der Band um Frontmann Asp, das am 27. Oktober erscheinen wird und hier vorbestellt werden kann.Bereits ab 22. September wird die nach „20.000 Meilen“ zweite Singleauskopplung „Bernsteinmeerengel“ erscheinen und als Instant Grat Track in digitaler Form verfügbar sein. Vorbesteller des Albums dürfen den Song also ab diesem Zeitpunkt vorab in Empfang nehmen.

ASP „BernsteinmeerengeL“

Tracklist



BUY | KAUFEN



01. BernsteinmeerengeL

02. 20.000 Meilen (Intimus-Version, live)



Sammler können „BernsteinmmerengeL“ auch in einer physischen Edition auf CD erwerben, deren Auflage auf 999 limitiert ist und zu der ein edler Kunstdruck mit UV-Glanzlack auf 300g starkem Karton gehört. Wer es noch exklusiver mag, greift zu einer der limitierten und signierten Supporter-Editionen inklusive persönlicher Namenswidmung und einem DIN-A 4 Druck mit Leinenstruktur oder einem auf Keilrahmen aufgezogenen Leinenbild.







Eintrittskarten für kommende Konzerte von ASP sind im TICKETSHOP erhältlich. Noch mehr Informationen zu ASP in der aktuellen Sonic Seducer Septemberausgabe mit großem Gothic-Fetisch-Kalender 2018 im XXL-Format zum Ausklappen, 16 teils exklusiven Songs auf CD und vielen weiteren Highlights.



Auch als Limited Edition inkl. Teil 1 eines Megaplakats von Eisbrecher erhältlich. Nur 249 Exemplare!