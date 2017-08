Erstellt am Mittwoch, 23. August 2017

Sonic Seducer präsentiert: Xandria im Herbst und Winter auf Tour

„Metal jeglicher Couleur, soundtrackartige Klanglandschaften, gewürzt mit einer feinen Prise Klassik und etwas Folk“, so beschrieb Bassist Steven Wussow im Februar-Interview mit Sonic Seducer das jüngste-Album.Mit „ Theater Of Dimensions “ war die Symphonic-Metal-Formation Xandria bereits im April im deutschsprachigen Raum auf Tournee, weitere Konzerttermine werden im Herbst dieses Jahres folgen.Neben Gigs in Belgien, England, den Niederlanden, Frankreich und Italien hat die Band um Sängerin Dianne van Giersbergen zwei weitere Shows in Deutschland geplant. In Köln und München sind Xandria im November bzw. Dezember zu Gast, hier die genauen Termine:04.11. Köln, Jungle10.12. München, Backstage