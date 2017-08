Erstellt am Mittwoch, 23. August 2017

Das ist eine Biografie: „Das ist DAF“ - das Buch!

Das am 29. September in einer Vinyl- und einer CD-Variante erscheinende Boxset „Das ist DAF“ ist längst nicht die einzige Veröffentlichung, auf die sich Fans der Deutsch Amerikanischen Freundschaft freuen dürfen, denn im November wird darüber hinaus eine von Robert Görl und Gabi Delgado autorisierte-Biografie erscheinen. Aufgeschrieben von Miriam Spies und Rudi Esch erscheint die einmalige Erstausgabe des Buchs, das den Anspruch hat, den Zeitgeist der New-Wave-Bewegung authentisch in Wort und Bild zu dokumentieren, in einer handsignierten und limitierten Auflage im Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf.Lasst Euch hier Eure Wunschnummer reservieren. Live ist die Band bei folgenden von Sonic Seducer präsentierten Konzerten zu sehen:30.09. Berlin, Astra Kulturhaus22.10. Freiburg, Café Atlantik11.11. Hamburg, Markthalle02.12. AT-Wien, Grelle Forelle