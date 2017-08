Erstellt am Mittwoch, 23. August 2017

Felix Flaucher (18 Summers / Silke Bischoff) letzte Nacht verstorben

, der Sänger der Band, vormals Silke Bischoff, ist tot. Die Meldung, dass der Musiker vergangene Nacht in seiner Wohnung in Ludwigsburg umgeben von Freunden und Familienangehörigen an den Folgen einer schweren Krankheit starb, bestätigte sein Mitstreiter Frank Schwer in den frühen Morgenstunden über die offizielle Facebookseite der Band.„Felix ist heute Nacht nach langer Krankheit leider verstorben. Er war ein besonderer Mensch und einmaliger Musiker. Danke für die gemeinsame Zeit (…), viel Kraft für die Familie und die Menschen, die um ihn trauern“, heißt es dort.Mit ebenso unvergessenen wie zeitlosen Szenehits wie „ On The Other Side “ und „Under Your Skin“, mit denen Felix Flaucher in den Neunzigerjahren für Aufsehen sorgte, wird der Sänger noch lange in Verbindung gebracht werden.