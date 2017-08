Erstellt am Dienstag, 22. August 2017

Eisbrecher so groß wie nie: Sonic Seducer mit 5-teiligem Megaplakat plus handsignierten Autogrammkarten

Seit wenigen Tagen ist das neue Album vonerhältlich und schon jetzt ist klar: „Sturmfahrt“ hat Kurs auf die Chartspitze genommen. Die aktuelle Ausgabe von Sonic Seducer widmet Alex Wesselsky, Neol Pix & Co. den Titel mit einer großen Story, in der der Kapitän alles über sein neues Meisterwerk erzählt und auch links und rechts vom Kurs vieles zu berichten weiß. Die Ausgabe 09/2017 ist im Handel oder Online-Shop erhältlich.Exklusiv in unserem Online-Shop gibt es zudem eine echte Besonderheit: Sonic Seducer 09/2017 und die vier nachfolgenden Ausgaben erscheinen auch mit je einem Teil einesvon Eisbrecher. Und „Mega“ ist hier wörtlich zu nehmen! Das Plakat setzt sich am Ende auszusammen, was einer Breite vonentspricht. Hinzu kommt pro Teil je einesind erhältlich! Teil 1 bekommt Ihr hier . Wir empfehlen die Bestellung des Komplett-Sets um garantiert keinen Teil zu verpassen. >> ZUM SHOP