Erstellt am Dienstag, 22. August 2017

"Synthesis": Neues Album von Evanescence / Single "Bring Me To Life" in neuer Version hier anhören!

Im Herbst 2017 erscheint mit „Synthesis" ein neues Album von, das etwas ganz besonderes in der mehr als 15 Jahre währenden, überaus erfolgreichen Bandhistorie darstellt: Unter der Regie von Evanescence-Drummer und -Produzent Will Hunt und Orchesterarrangeur / Komponist David Campbell wurden zahlreiche Songs des Backcatalogues neu interpretiert und von Amy Lee eingesungen.Außerdem wird „Synthesis" zwei komplett neue Songs enthalten, die ersten seit 2011. „Bring Me To Life" wird in neuer Version als Vorabsingle ausgekoppelt, zu hören unten.„In diesem Projekt steckt sehr viel Leidenschaft", erklärt Frontfrau Amy. „Unsere Musik hat so viele Schichten, unter den fetten Drums und Gitarren. Ich wollte schon immer David Campbells wunderbare Arrangements und Programming-Elemente in unserer Musik in den Fokus rücken. Diese Idee löste eine Lawine aus, die letzten Endes dazu führten, dass wir die Songs komplett neu mit einem vollständigen Orchester neu aufnahmen. Nicht nur mit Streichern, ausgefeiltem Programmieren und Herumexperimentieren wie sonst. Es wird auch unsere erste Tour mit Orchester sein. Das neue Material des Albums begeistert mich – neben den beiden neuen Songs gibt es auch viele extrem schöne Intrumental-Momente. Das ganze fließt dahin wie ein gewaltiger, dynamischer Soundtrack."