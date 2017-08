Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Verlosung: Last Minute Tickets & mehr für das Feuertal Festival zu gewinnen! Verlosung: Last Minute Tickets & mehr für das Feuertal Festival zu gewinnen! Ihr habt noch keine Eintrittskarte für das von Sonic Seducer präsentierte Feuertal Festival am 25. und 26. August auf der Waldbühne Hardt in Wuppertal? Dann beteiligt Euch an...

Ab November: Limitierte Evanescence Chronik / 499 Exemplare weltweit / vorbestellbar ab sofort! Ab November: Limitierte Evanescence Chronik / 499 Exemplare weltweit / vorbestellbar ab sofort! Das nächste Highlight aus der Reihe der exklusiven Sonic Seducer Chroniken steht bevor: Ab November wird die in einer streng limitierten 499er Auflage...

Jetzt im Handel oder Online-Shop erhältlich: Sonic Seducer 09/2017 mit erstklassigen Beilagen! Jetzt im Handel oder Online-Shop erhältlich: Sonic Seducer 09/2017 mit erstklassigen Beilagen! Der große Gothic-Fetisch-Kalender 2018 im XXL-Format zum Ausklappen (siehe unten) ist nur eines der Highlights der Septemberausgabe von Sonic Seducer,...

Videopremiere: Purwien & Kowa präsentieren "Du" vom Album "Zwei" Videopremiere: Purwien & Kowa präsentieren „Du“ vom Album „Zwei“ Seine Stimme ist unvergessen, mit Second Decay und als Solokünstler feierte er einige Erfolge, jetzt ist Christian Purwien wieder zurück! Zusammen mit dem Schriftsteller und...

„End Of Days“: Erster Videoclip zum Album "Casket Case" von The Other „End Of Days“: Erster Videoclip zum Album „Casket Case“ von The Other / Tracklist & Cover Das Ende aller Tage ist mit Sicherheit der Anfang von etwas Größerem: „Casket Case“, das nächste Album der Horrorpunks The Other wird am 20. Oktober via Drakkar

M'Era Luna 2017: Backstage Impressionen / Videos online M'Era Luna 2017: Backstage Impressionen / Videos online Einige Tage sind vergangen seit dem fantastischen M'Era Luna 2017, doch die Erinnerung an ein Wochenende mit großartigen Konzerten und jeder Menge Highlights lebt natürlich weiter. Wir waren...

Jubiläumsfestival & weiteres Album: "Die Unsterblichen – das zweite Buch" von Umbra et Imago / Tracklist und Details Jubiläumsfestival & weiteres Album: „Die Unsterblichen – das zweite Buch“ von Umbra et Imago / Tracklist und Details „Was nützt die Unsterblichkeit, wenn es immer wieder eine Reinkarnation von Deppen gibt. Vielen Deppen. Unerträglich vielen...

"Verehrt & Verdammt": dArtagnan mit neuem Album und „Jubel“-Video / Tourdaten für 2018 „Verehrt & Verdammt“: dArtagnan mit neuem Album und „Jubel“-Video / Tourdaten für 2018 Bereits ihr im vergangenen Jahr erschienenes Debüt „Seit an seit“ schaffte auf Anhieb den Sprung in die Top 10 der deutschen Albumcharts, am 15. September...