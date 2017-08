Erstellt am Freitag, 18. August 2017

Jetzt im Handel oder Online-Shop erhältlich: Sonic Seducer 09/2017 mit erstklassigen Beilagen!

Der großeim XXL-Format zum Ausklappen (siehe unten) ist nur eines der Highlights der, deren Titelstorygewidmet ist. Auf der beigelegtenfinden sichund eigens für diese Ausgabe produziertevon Eisbrecher und Lacrimosa sowie zahlreiche weitere Songs. Außerdem enthalten: Einzum neuen Eisbrecher-Album „Sturmfahrt“. Die Co-Titelstory lest Ihr zum ambitionierten Cover-Debütalbum der All-Female-FormationWeitere interessante Interviews führten wir für die Ausgabe 09/2017 unter anderem mit Arch Enemy, Cradle Of Filth, The Crüxshadows, Diary Of Dreams, Eluveitie, End Of Green, Epica, Evanescence, Goethes Erben, HIM, Hocico, In Extremo, Lacrimosa, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, OMD, Paradise Lost, Prong, Sparks, Suicide Commando und Versengold. Außerdem lassen wir das Amphi Festival 2017 in Wort und Bild Revue passieren.Die vollständige Tracklist der beigelegtenliest sich wie folgt:01. Eisbrecher - Eisbär (Remix Neuschnitt) [exklusiv]02. Lacrimosa - Nach dem Sturm (Alternative Mix) [exklusiv]03. Exit Eden feat. Rick Altzi - Total Eclipse Of The Heart04. The Raudive - Shadow State05. Dunkelschön - Schloss aus Licht06. Saline Grace - Blacksmith s Fire07. Follow Me Not - Rose08. The Shyness Of Strangers - Serpent River09. nTTx - Move Dark10. 11 Grams - Machine Malfunction11. Projekt 26 - Stars And The Moon12. Barabaz - Tabu (Die Krupps Remix)13. Fatzwerk - Rundum Adum (Redingst)14. Tibetréa - Dimna Juda15. Heiter bis Folkig - Tod zur See16. Totengeflüster - Creatio Ex NihilioAuch in limitierter Edition + 5-undvon Eisbrecher erhältlich!