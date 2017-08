Videopremiere: Purwien & Kowa präsentieren „Du“ vom Album „Zwei“

Seine Stimme ist unvergessen, mit Second Decay und als Solokünstler feierte er einige Erfolge, jetzt ist Christian Purwien (Ex-Second Decay) wieder zurück! Zusammen mit dem Schriftsteller und Produzent Thomas Kowa legt er nicht nur den auch als Hörbuch erschienenen Roman „Pommes! Porno! Popstar“ vor, sondern auch die erste gemeinsame CD namens „Zwei“, die am 25. August erscheinen wird und deren Vorgänger „Eins“ Purwien vor zehn Jahren noch im Alleingang herausbrachte.Seinem früheren Stil ist der Musiker treu geblieben,haben sich zeitgemäßem Electropop verschrieben. Auf www.purwienundkowa.com erhalten Leser des eingangs erwähnten Romans die 12“-Versionen der Songs „Alte Hits“ und „Du“ zum kostenlosen Download – der Videoclip zum Opener des Albums ist hier an dieser Stelle erstmals zu sehen: Purwien & Kowa „Zwei“Tracklist01. Du02. Bandit03. Alte Hits04. 1000 Hände05. Der König Geht Zu Fuss06. Manchmal07. Ruhe Vor Dem Sturm08. Das Meer09. Leere10. Transplantation11. Die Zeit Ist Vorbei12. People From Ibiza13. Blut14. Du (Piano Version)

