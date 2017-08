Erstellt am Donnerstag, 17. August 2017

„End Of Days“: Erster Videoclip zum Album „Casket Case“ von The Other / Tracklist & Cover

Das Ende aller Tage ist mit Sicherheit der Anfang von etwas Größerem: „Casket Case“, das nächste Album der Horrorpunkswird am 20. Oktober via Drakkar Records veröffentlicht und kann bereits vorbestellt werden.Inwiefern der darauf enthaltene Song „End Of Days“ sich auf den gleichnamigen Horrorthriller mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle bezieht, möge jeder selbst beurteilen, der Videoclip verbreitet jedenfalls eine bedrohlich düstere Atmosphäre. Pünktlich zum Verkaufsstart des kommenden Longplayers beginnen die Hell Nights 2017. Präsentiert von Sonic Seducer gehen The Other zusammen mit Kitty In A Casket, Scarlet And The Spooky Spiders und teilweise auch The Crimson Ghosts auf Tour. The Other „Casket Case“Tracklist01. A Party at Crystal Lake02. She's a Ghost03. Counting the Flies04. Dead.And.Gone05. Morgen ohne Grauen06. Faith and the Fallen07. Till Death Do Us Part08. Little Black Riding Hood09. Not My Usual Self10. A Heart Is Mysterious11. End of Days12. The Horror of It All13. X-Ray Eyes14. Pray for Your Soul15. Werewolf of Bedburg16. What It's Like to Be a Monster(The Other, Kitty In A Casket, Scarlet And The Spooky Spiders, *The Crimson Ghosts)20.10. Kaiserslautern, Kammgarn21.10. Magdeburg, Factory22.10. Flensburg, Roxy24.10. Nürnberg, Der Cult26.10. München, Backstage27.10. Leipzig, Conne Island28.10. Hamburg, Logo29.10. Rostock, M.A.U. Club30.10. Frankfurt/M., Das Bett31.10. Köln, Underground*