M'Era Luna 2017: Backstage Impressionen / Videos online

Einige Tage sind vergangen seit dem fantastischen2017, doch die Erinnerung an ein Wochenende mit großartigen Konzerten und jeder Menge Highlights lebt natürlich weiter. Wir waren bereits am Freitag vor Ort, um unseren Stand aufzubauen, an dem wir erfreulich viele von Euch begrüßen durften – dafür nochmals herzlichen Dank.Nach dem Festival ist vor dem Festival, deshalb freuen wir uns bereits auf das nächste M'Era Luna. Damit Ihr einen Eindruck davon bekommt, wie es hinter den Kulissen aussieht, bevor es erneut so richtig losgeht, haben wir dieses Jahr einige Eindrücke aus dem Backstage auf Video festgehalten. Viel Spaß beim Ansehen des ersten Teils derUnd hier nun auch Teil 2 des Clips mit Bildern aus dem Bereich, der sonst nur Künstlern vorbehalten ist:Der großein Wort und Bild zum diesjährigen M'Era Luna Festival erscheint in, erhältlich ab 22. September im Zeitschriftenhandel und im Sonic Seducer Onlinestore.Wie gewohnt wird derin zwei Teilen auf DVD veröffentlicht, jeweils als kostenlose Beilage der Sonic Seducer Dezember-/Januarausgabe sowie des Jahresrückblicks 2017.Die beiden offiziellenzum M'Era Luna 2016 sind hier noch erhältlich.

