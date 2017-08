Erstellt am Mittwoch, 16. August 2017

Jubiläumsfestival & weiteres Album: „Die Unsterblichen – das zweite Buch“ von Umbra et Imago / Tracklist und Details

„Was nützt die Unsterblichkeit, wenn es immer wieder eine Reinkarnation von Deppen gibt. Vielen Deppen. Unerträglich vielen Deppen! Das ist doch zum Sterben oder?“, so lautet die rhetorische Frage, die Mozart, seines Zeichens Frontmann der Gothic-Formation, in den Raum stellt.Anlässlich der für den Herbst dieses Jahres geplanten Veröffentlichung des nächsten Albums „Die Unsterblichen – das zweite Buch“, das in etwa acht Wochen bei Indigo erscheinen wird, setzte sich Mozart intensiv mit tierschutzrechtlichen Fragen, soziologischen Verhaltensanalysen und Politik im weitesten Sinne auseinander. „Diverse Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe und die sozialen und politischen Entwicklungen in unserem Land und auf unserer Erde haben mich geprägt. Für mich Grund genug, mein Umfeld genau zu analysieren“, erläutert Mozart.Auf ihrem kommenden Album lassen Umbra et Imago die Unsterblichen „die Beobachtungen der globalen Ereignisse aus Sicht der Vampire schildern. Jeder, der sich in diesen Botschaften wiederfindet, ist Teil unserer Sippe – und zusammen können wir stärker sein als die Deppen!“, ist Mozart überzeugt, der für den 09. und 10. Dezember ein großes Jubiläumsfestival ankündigt.Unter dem Motto „Umbra et Imago – 25. Jubiläum +1“ feiern Umbra et Imago im Crystal Palace und in der Villa Oppidum Licentia in Karlsruhe ein Geburtstagsfest mit Gästen und Freunden, darunter u. a. Max Testory und Matthias Ambré (Die Kammer), der Autor Benjamin Schmidt und der aus TV-Formaten bekannte Hundeerziehungsberater Holger Schüler, der mit einer Dog Show begeistern wird.„The Animals Blues“, die erste Single aus dem kommenden Umbra et Imago-Album erscheint zusammen mit einem Videoclip zum Song bereits Anfang September.Umbra et Imago „Die Unsterblichen – das zweite Buch“TracklistThe Animals BluesRubiconDemokraturDer KussAmtsapparatAphorismenSchandfleckBallroom BlitzShitty FakesongFragenLight MyFireIch liebe dich nicht nur …