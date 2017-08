Erstellt am Mittwoch, 16. August 2017

„Verehrt & Verdammt“: dArtagnan mit neuem Album und „Jubel“-Video / Tourdaten für 2018

Bereits ihr im vergangenen Jahr erschienenes Debüt „Seit an seit“ schaffte auf Anhieb den Sprung in die Top 10 der deutschen Albumcharts, am 15. September lassen Ben Metzner, Felix Fischer und Tim Bernard aliasihr zweites Album folgen: „Verehrt & Verdammt“ enthält 13 Musketier-Rocksongs und erscheint in diversen physischen und digitalen Editionen bei Sony Music.„Für ganz großes Kino braucht man spannende, rührende, romantische, düstere, atmosphärische Szenen. Ein bisschen wie im echten Leben – nur eben geballter, komprimierter, intensiver und extremer. So ist ,Verehrt & Verdammt’“, erzählt Frontmann Metzner im Gespräch mit Sonic Seducer. Ein Video zur Single „Jubel“ ist bereits erschienen: dArtagnan „Verehrt & Verdammt“Tracklist01. Neue Helden02. Jubel03. Ich blick' nicht zurück04. Ich steh' dir bei05. Die Nacht gehört dem Tanze06. Auf dein Wohl07. Wir schmieden das Eisen08. Das Mühlrad09. Was wollen wir trinken10. Legenden11. Schinderhannes12. Wer weiß13. Das letzte Glas Lest das komplette Interview in der aktuellen, die im Zeitschriftenhandel und direkt im Onlinestore erhältlich ist. Inklusive großemim XXL-Format zum Ausklappen,mit 16 teilsund vielem mehr.Sonic Seducer präsentiert: dArtagnan08.03.18 München, Backstage09.03.18 Nürnberg, Hirsch10.03.18 Stuttgart, Das Cann11.03.18 Augsburg, Spektrum14.03.18 Köln, Gloria15.03.18 Bochum, Zeche16.03.18 Dresden, Scheune17.03.18 Berlin, Neue Heimat21.03.18 Heidelberg, Kulturbahnhof22.03.18 Frankfurt/M., Das Bett23.03.18 Hannover Musikzentrum24.03.18 Hamburg, Knust