Erstellt am Dienstag, 15. August 2017

Höhenflug mit „Funkenflug“: Versengold stürmen Albumcharts!

Spätestens seit der Veröffentlichung ihres vor gut einer Woche erschienenen Album „Funkenflug“ gehörenzur ersten Liga der deutschen Folkszene. Das jüngste Werk der Band um Sänger Malte Hoyer, die ihr Können am vergangenen Sonntag live beim M'Era Luna Festival in Hildesheim unter Beweis stellte, erreichte auf Anhieb Platz 2 der offiziellen Albumcharts. "Wir sind sehr glücklich und freuen uns, dass wir mit unserem deutschen Folk stetig immer mehr begeisterte Hörer vor unsere Bühnen und in die Plattenläden ziehen. Ein herzliches Danke an alle unsere alten und neuen Fans und an unser ganzes Team!“, kommentiert Hoyer den unerwarteten Höhenflug mit „Funkenflug“.Alle Details zum Album jetzt in Sonic Seducer 09-2017 sowie der Sonderedition Mittelalter-Musik , die sowohl im Zeitschriftenhandel als auch im Onlinestore erhältlich sind. Holt Euch beide Ausgaben mit ausführlichen Versengold-Interviews und erhaltet Einblicke hinter die Kulissen. Versengold „Funkenflug“Tracklist01. Niemals sang- und klanglos02. Funkenflug03. Samhain04. Haut mir kein' Stein05. Feuergeist06. Biikebrennen07. Nebelfee08. Solange jemand Geige spielt09. Verliebt in eine Insel10. O'Rileys Lichterfest11. Herz durch die Wand12. Schnee fällt13. Das wär' ein Traum14. In aller Ohr